Wie steht Sara Kulka (29) heute zu Germany's next Topmodel? Die schöne Blondine nahm 2012 an der siebten Staffel des Modelcontests teil. Mit ihrer flippigen Art verzauberte sie die Jury und schaffte es auf den fünften Platz! Dieses einmalige Erlebnis liegt für Sara nun acht Jahre zurück. Mittlerweile hat sich ihr Leben ganz schön gewandelt: Die ehemalige Promoterin ist jetzt stolze Mutter von zwei Kindern – ihre Modelkünste stellt sie hauptsächlich auf Instagram unter Beweis. Doch könnte sich Sara nach all der Zeit vorstellen, noch mal bei GNTM mitzumachen?

"Ja, wenn ich keine Mama wäre, würde ich sofort jederzeit wieder mitmachen, für mich war es die schönste Zeit in meinem Leben", schwärmte die Netz-Bloggerin im Gespräch mit Promiflash. In diesen dreieinhalb Monaten habe sie vor allem den tollen Zusammenhalt in der Gruppe und zum Produktionsteam genossen – die Erfahrung habe sie positiv geprägt. "Ich wünschte manchmal, dass ich nur schnipsen bräuchte, um eine Stunde wieder dort zu sein", gab sie weiter preis.

Sara verfolgt das Format auch nach wie vor im TV – sie ist ein großer Fan! Die Beauty findet es vor allem toll, wie sich das Konzept von GNTM in den vergangenen Jahren gewandelt hat: "Heute steht GNTM für viel mehr Toleranz, für jede Körpergröße, jede Kleidergröße, auch spezifische Merkmale eines Gesichtes. Und da geht es nicht nur um die Optik, sondern vor allem um den Charakter. Und wenn ich jetzt jünger wäre, hätte ich, glaube ich, große Chancen", erklärte sie.

