Mysteriöses Kussfoto: Ist Sara Kulka etwa wieder vergeben?

Sara Kulka (34) sorgt mit einem neuen Instagram-Post für ordentlich Spekulationen. In ihrer Story teilte die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ein Foto, auf dem sie einem Mann, dessen Gesicht nicht zu sehen ist, einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt. Passend dazu wählte sie den Song "Let Me Love You" von Mario – einen absoluten Liebesklassiker – als musikalische Untermalung. Eine Frage, die sich sofort auftut: Hat die Reality-TV-Bekanntheit etwa einen neuen Freund? Abgesehen von dem Foto hat Sara bislang nichts weiter bekannt gegeben.

Bereits Ende letzten Jahres hatte Sara ihre Fans neugierig gemacht, als sie erstmals von "Schmetterlingen im Bauch" sprach und wenig später bestätigte, dass es da jemand Neues in ihrem Leben geben würde. Doch den Post über die neue Liebe löschte sie schnell wieder, ohne weitere Details zu verraten. Offiziell lebt Sara als alleinerziehende Mutter mit ihren beiden Töchtern Matilda und Annabell in Leipzig – wo sie erst kürzlich zusammen hingezogen sind. Über ihre Trennung vom Vater der Kinder sprach sie in der Vergangenheit offen, Details zu ihrem Privatleben hält sie allerdings oftmals geheim.

Sara wurde durch ihre Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" bekannt und hat sich seither vor allem als Influencerin einen Namen gemacht. Ihren Alltag mit zwei Töchtern teilt die 34-Jährige regelmäßig auf Instagram, wo sie oft über das Leben als alleinerziehende Mutter und ihre persönlichen Herausforderungen spricht. Trotz der öffentlichen Einblicke hält Sara ihr Liebesleben meist weitgehend privat. Ob sie mit dem mysteriösen blauen Pullover-Träger tatsächlich ihr Herzblatt gefunden hat, bleibt wohl vorerst ihr wohlbehütetes Geheimnis.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre zwei Töchter, März 2025

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, GNTM-Berühmtheit

