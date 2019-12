Rührende Worte von Sara Kulka (29)! Das Model ist stolze Mama von zwei Kindern. Ihre Community lässt die Blondine gern an ihrem ganz persönlichen Glück teilhaben und verzückt ihre Fans mit niedlichen Aufnahmen ihrer Sprösslinge. Gerade ihre älteste Tochter Matilda wird der 29-Jährigen immer ähnlicher. Beide gehen sogar öfter in den gleichen Klamotten aus dem Haus. Nun feiert die Große ihren sechsten Geburtstag: Zu diesem Anlass widmet Sara Matilda eine rührende Liebeserklärung!

"Nun bist du wundervoller Mensch schon sechs Jahre da – und gefühlt hat erst mit dir mein Leben so richtig angefangen", begann die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin unter ihrem gemeinsamen Mutter-Tochter-Schnappschuss auf Instagram zu schreiben. Dabei ging sie auf einige besondere Eigenschaften ihrer Prinzessin ein, wie beispielsweise ihre Empathie, ihre Fairness und ihre Klugheit, die diese in den vergangenen Jahren entwickelt habe. "Du bist die, die nach ihrem Trinken fragt, obwohl es in Reichweite auf dem Tisch steht. Aber du bist auch die, die auf die Schränke klettert und für ihre Schwester eine Schnitte schmiert", verriet sie unter dem Post.

"Du bist die, die eine ganz besondere Art zu lachen hat, bei der alle anderen mitlachen müssen", schwärmte die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin und beendete ihre emotionalen Zeilen mit: "Und vor allem bist du die, die du bist und so bist du für mich perfekt. Ich liebe dich, meine Matilda!"

Instagram / sarakulka_ Sara Kulkas Töchter Matilda und Annabell

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter Matilda

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und Tochter Matilda

Anzeige

Was sagt ihr zu Saras Geburtstagsgruß an ihre älteste Tochter? Richtig süß! Mir ist der Post ein bisschen zu kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de