"Kopfchaos und Angst": Hat Sara Kulka etwa einen Rückfall?

Sara Kulka (33) sprach in der Vergangenheit schon des Öfteren über ihre Depressionen und ihre Alkoholsucht. Diese hat die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin inzwischen eigentlich überwunden – ein neues Video auf Instagram macht die Follower nun jedoch stutzig. Dort erzählt die Mutter, dass es ihr derzeit nicht gut gehe: "Ich bin ehrlich, ich bin komplett erschöpft. Ich stehe gefühlt vor einer Panikattacke, wenn ich einschlafe, habe ich Kopfchaos und Angst, dass die Depressionen wieder zurückkommen."

Auch das Video spiegelt Saras Gefühlszustand wider. "Ich hoffe, ich kriege das bald in den Griff", meint sie noch. Ihre Follower machen sich aber Sorgen und vermuten, dass die Beauty eventuell getrunken haben könnte. So schreibt ihr ein User zum Beispiel: "Du bist betrunken, mein Schatz." Gegenüber Bild versichert die Blondine jedoch: "Ich bin trocken!" Der Grund für ihr verwirrtes Auftreten sei etwas anderes gewesen: "Ich habe vielleicht wirklich so gewirkt, weil ich die letzten Wochen sehr wenig geschlafen habe, aber ich hole das jetzt wieder auf." Und auch in ihrer heutigen Story betont die Influencerin noch mal: "Bitte keine Sorgen um mich machen, mir geht es gut. Ich hatte lediglich Schlafprobleme."

Erst letztens teilte die polnisch-deutsche Reality-TV-Darstellerin mit, dass sie eine Panikattacke hatte. Gegenüber Bild erklärte sie, dass sie gerade mit dem Auto auf dem Weg zu ihren Kindern war: "Lkw-Fahrer haben wohl eine Straße dichtgemacht. [...] Und dann hatte ich Angst, die Mädels nicht abholen zu können." Eine Bekannte am Telefon konnte die zweifache Mama jedoch schnell wieder beruhigen.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

ActionPress Sara Kulka, Model

