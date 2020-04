Toni (Katharina Kock, 22) hatte es in den letzten Folgen von Berlin - Tag & Nacht nicht immer einfach: Erst herrschte bei ihr totales Gefühlschaos wegen Dean und Connor, dann wurde sie auch noch von Neonazis verfolgt. Als diese endlich von der Polizei festgenommen wurden, widmete sich Toni wieder ihrem eigentlichen Problem: Wen liebt sie mehr – Dean oder Connor?

Nach dem ewigen Hin und Her zwischen Toni (Katharina Kock) und Connor (Jakob Grün, 21) schien es, als sei die Schülerin endlich glücklich mit ihrem neuen Freund Dean (Adonis Jovanovic). Doch auch diese Liebe musste bereits einige Höhen und Tiefen aushalten: Toni hat noch immer Gefühle für Connor, woraufhin die beiden miteinander schlafen. Wegen ihres schlechten Gewissens Dean gegenüber, möchte sie ihm schnellstmöglich davon erzählen. In der heutigen Folge von "Berlin - Tag & Nacht" wird ihr dann aber klar, dass sie eigentlich nur Dean liebt und nun mehr für ihre Beziehung tun will.

Als “Neuling” bei "Berlin - Tag & Nacht" bekam Katharina Kock direkt die eher turbulente Rolle der Toni zugewiesen. Ihre Großeltern sollen ganz begeistert sein und wirklich keine Folge mehr verpassen, in der Katharina alias Toni zu sehen ist: “Ich muss dich im Fernseher angucken”, meint zum Beispiel ihre Oma, wie die Schauspielerin in einem Promiflash-Interview verrät. Wenn das kein gutes Omen für eine tolle Zeit bei der beliebten TV-Serie ist.

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Katharina Kock, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

RTLZWEI Presse Toni (Katharina Kock) und Dean (Adonis Jovanovic) bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTLZWEI Presse Toni (Katharina Kock) und Connor (Jakob Grün) bei "Berlin - Tag & Nacht"



