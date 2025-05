An diese BTN-Zeit erinnert sich Alexander Freund gern zurück

Alexander Freund ist von Anfang an, seit 2011, bei Berlin - Tag & Nacht dabei. Im Laufe der vergangenen Jahre durfte der Darsteller bereits viele tolle Sachen erleben und spannende Handlungsstränge drehen – und an einen erinnert er sich besonders gern zurück. "Mein schönster Moment bei 'Berlin - Tag & Nacht': Das war, als ich mit Marcel Maurice Neue (35) alias Krätze zusammen die Geschichte mit dem Aneurysma gedreht habe", meint Alexander und erklärt Promiflash: "Weil das einfach so eine emotionale Sache war, bei der man sich auch fallen lassen musste. Und ich habe mich bei niemandem besser aufgehoben gefühlt als bei Marcel und weil wir beide dann echt zusammen da durch die Emotionen gegangen sind. Das war wirklich schön."

Doch fällt es dem Berliner leicht, derartig schwere Themen umzusetzen und glaubwürdig zu spielen? Es ist herausfordernd, wie Alexander im Promiflash-Interview zu verstehen gibt. "Also leicht ist es halt nie. Man beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema und recherchiert auch viel. Ich meine, für einige Leute ist so ein Befund auch teilweise ein Todesurteil oder auch ein Urteil, mit dem sie die ganze Zeit in Angst leben. Und das ist schon schwierig", ist er sich dem Ernst der Sache bewusst. Nichtsdestotrotz sei es spannend zu spielen und eine Herausforderung, an der er gerne wächst.

Die Zeit, in der Schmidti das Hirnaneurysma erlitt, hinterließ bei Alexander aber ihre Spuren. Das Schicksal seiner Serienrolle hatte damals in ihm den Wunsch erweckt, etwas Großes zu erleben. "Man hat dann so drei, vier Wochen, in denen man denkt: Boah, ich muss jetzt mein Leben genießen. Ich will noch das und das machen", erinnerte er sich in einem früheren Gespräch mit Promiflash daran, wie er sich nach dem Dreh fühlte. Daraufhin machte Alexander einen Fallschirmsprung – dieser war aber nicht so "romantisch", wie er sich das immer vorgestellt hatte. Auch wenn der Wunsch nach Großem früher oder später wieder nachließ, lebt der Serienstar noch immer getreu dem Motto, immer das zu tun, worauf er Lust hat.

Instagram / marcelneue Alexander Freund und Marcel Maurice Neue, Oktober 2020

Instagram / alexander_freund_ Alexander Freund im März 2021

