BTN-Star Liza Waschke hat Bock auf Reality-TV-Teilnahmen

Liza Waschke spielt seit zwölf Jahren eine wichtige Rolle bei Berlin - Tag & Nacht. Im Promiflash-Interview erklärt sie nun, dass sie ihre Routinen bei der Soap sehr schätzt, sich allerdings auch andere Formate vorstellen könnte. "Ich liebe natürlich dieses alltägliche Setleben, das ich habe, auch nach über zwölf Jahren", berichtet die Schauspielerin und ergänzt: "Aber ich habe Bock darauf, da jetzt mal auszubrechen und etwas anderes zu drehen. Da bin ich Feuer und Flamme für."

Der Gedanke an waschechte Reality-TV-Formate reizt die Berlinerin. Zwar kämen Shows wie Temptation Island oder Adam sucht Eva für sie nicht infrage, doch sie wäre für andere Projekte durchaus offen. Dabei kann sie sich sogar eine gemeinsame Teilnahme mit ihrem Partner Sebastian Fobe (39) vorstellen. "Natürlich. Ja, klar. Dafür sind wir doch prädestiniert", findet die TV-Darstellerin. Vor #CoupleChallenge, Das Sommerhaus der Stars oder ähnlichen Shows ist das Model allerdings erst mal in der Spielshow "Dinge gibt's..!" zu sehen.

An ihrer Arbeit bei "Berlin - Tag & Nacht" genießt die TV-Bekanntheit besonders die überraschenden Wendungen. Ein berührender Handlungsstrang enthüllte Amelie, gespielt von Pia Trümper, als die Tochter von Lizas Serienrolle Milla Brandt. Im Promiflash-Interview schwärmte die Brünette davon: "Das Schönste, Emotionalste, was ich bei 'Berlin - Tag & Nacht' erlebt habe: Ich glaube, dass Amelie in Millas Leben gekommen ist, dass sie dann auf einmal eine Tochter hatte. Das war auf jeden Fall für mich eine Riesenbereicherung. Diese Dynamik, diese enge Beziehung – das war schon geil."

Liza Waschke mit ihrem Partner

Pia Trümper und Liza Waschke, "Berlin - Tag & Nacht"-Stars

