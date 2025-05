Liza Waschke fühlte sich ihrer BTN-Rolle Milla nie fremder

Seit 2013 verkörpert Liza Waschke bei Berlin - Tag & Nacht die Rolle der Milla. Im Laufe der vergangenen zwölf Jahre erkannte die Schauspielerin zwischen sich und ihrer Rolle einige Gemeinsamkeiten – doch das hat sich zuletzt ein wenig geändert: Liza fühlte sich ihrer BTN-Rolle nie fremder als aktuell, wie sie Promiflash verrät! "Das ist super spannend, weil ich habe Milla in den zwölf Jahren, glaube ich, noch nie so weit weg erlebt, wie jetzt gerade. Diese Differenz, die war noch nie so groß wie jetzt. Bei dem, was Milla da gerade macht", erklärt sie.

Doch genau diese Differenz scheint Liza ebenfalls besonders gut zu gefallen. "Aber das ist dann wieder das Spannende an dem Schauspiel. Da nicht zu sagen: 'Nee, spiele ich nicht, weil ich das nicht nachvollziehen kann.' Gerade die Dinge, die ich privat nicht nachvollziehen kann, die spiele ich dann am meisten, weil das so out of my Box ist", betont die 34-Jährige und freut sich: "Es ist superspannend, jetzt so komplett gegen mich zu arbeiten und für Milla zu sein. Das ist das spicy."

Liza hat also großen Spaß daran, diese Seite in sich neu zu entdecken. Ebenso erging es ihr, als ihre "Berlin - Tag & Nacht"-Kollegin Pia Trümper zum Cast dazustieß und Figur Milla zur Mama machte. "Ich glaube, dass Amelie in Millas Leben gekommen ist, dass sie dann auf einmal eine Tochter hatte. Das war auf jeden Fall für mich eine Riesenbereicherung. Diese Dynamik, diese enge Beziehung – das war schon geil", beschrieb Liza gegenüber Promiflash ihren schönsten und emotionalsten Moment, den sie bisher in der Serie erleben durfte.

Pia Trümper und Liza Waschke, "Berlin - Tag & Nacht"-Stars

Liza Waschke, Serienstar

