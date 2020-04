So hatte Jeezy (42) das eigentlich nicht geplant! Mit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem Red Carpet machten der US-Rapper und TV-Star Jeannie Mai (41) im vergangenen August ihre Liebe offiziell. Das Paar posierte bei einem Event Arm in Arm für die Fotografen und zeigt sich seither immer wieder total verliebt in der Öffentlichkeit. Jetzt wagen die beiden bereits den nächsten Schritt. Jeezy hat seiner Freundin die Frage aller Fragen gestellt. Und das, obwohl die beiden gerade zu Hause festsitzen...

"Jeannie and Jay hatten eigentlich für April einen Vietnam-Urlaub geplant. Was Jeannie nicht wusste, war, dass Jay ihr dort einen Antrag machen wollte", verriet der Pressesprecher der Dunkelhaarigen jetzt gegenüber dem People-Magazin. Auch wenn die Reise durch die aktuellen Maßnahmen und vor allem das strikte Reiseverbot nicht wie geplant stattfinden konnte, hat es sich der Musiker nicht nehmen lassen, um die Hand seiner Liebsten anzuhalten. "Er hat Vietnam zu Jeannie gebracht und sie mit einem Quarantäne-Date samt vietnamesischem Essen und passender Deko überrascht."

Wie lange Jeezy und die Moderatorin tatsächlich schon gemeinsam durchs Leben gehen, ist nicht ganz klar. Schon lange bevor sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, wurde über eine Liaison der beiden gemunkelt. Bereits Anfang 2019 spekulierten Fans über die Romanze.

Getty Images Rapper Jeezy und seine Freundin Jeannie Mai

Getty Images Jeannie Mai und Jeezy

Getty Images Jeannie Mai und Jeezy im Oktober 2019



