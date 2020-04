Joe Exotic ist dank seiner erfolgreichen Netflix-Miniserie "Tiger King" gerade eine ganz große Nummer im Show-Business! Blöd nur, dass er von seinem neuen Ruhm nicht wirklich etwas mitbekommt: Der ehemalige Zoobetreiber sitzt aktuell eine 22-jährige Haftstrafe wegen versuchten Auftragsmordes an seiner Kontrahentin Carole Baskin und wegen Tiermissbrauchs ab. Inzwischen weiß natürlich auch der 57-Jährige, welche Wellen seine Doku schlägt. In einem Interview hat Joe verraten, wie er darüber denkt!

Netflix hatte die Möglichkeit, mit ihm im County Jail in Chickasha im US-Bundesstaat Oklahoma zu telefonieren. Wie ist es für den Großkatzen-Fan, dass er von Tag zu Tag bekannter wird? "Es wäre echt cool zu sehen, wie berühmt ich draußen bin. Aber ich sehe dieselben vier Wände seit den letzten eineinhalb Jahren", erklärte er. Einfach ist die Situation mit Sicherheit nicht für ihn, denn Zuschauer der Serie wissen: Es war immer Joes allergrößter Wunsch, berühmt zu werden.

Wie er mit seinen Tieren in seinem Wildpark umgegangen ist, bereue er heute zutiefst. "Als ich den Zoo verließ und meine Schimpansen ins Asyl nach Florida schickte und mir vorstellte, was meine Schimpansen 18 Jahre lang durchgemacht hatten, schämte ich mich", stellte er klar. Auch mit seiner Erzrivalin Carole sei er durch. Seiner kunterbunten Art möchte der Tattoo-Liebhaber auch nach seiner Haftstrafe treu bleiben: "Wenn ich hier rausgehe, werde ich so verrückt sein wie zuvor. Das wird sich niemals ändern."

Netflix Joe Exotic kuschelt mit einem Tiger in "Tiger King"

Netflix Carole Baskin in der Netflix-Serie "Tiger King"

Instagram / joe_exotic Joe Exotic im Juli 2018



