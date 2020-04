Party-Stimmung bei Promis unter Palmen! Nach der zweiten Folge hatte Claudia Obert (58) eigentlich schon den Ruf der Show-Schnapsdrossel sicher. Der Großteil ihrer Mitstreiter war von ihrem Alkoholkonsum schockiert. Aber in der heutigen Episode bekommt die Boutique-Besitzerin Unterstützung bei der Vernichtung des Champagners – und zwar von Désirée Nick (63): Die Lästerschwestern lassen die Korken knallen und werfen alle Hemmungen über Bord.

"Ich saufe mit", kündigte die Kabarettistin an und drehte direkt voll auf. Als ihr Glas übersprudelte, leckte sie den Schampus direkt vom Tisch ab und stieß danach fröhlich mit Claudia an. Ronald Schill (61) ließ sich von der ausgelassenen Stimmung direkt anstecken und schunkelte mit Désirée durch den Garten. "Ich wollte einfach mal zeigen, wie die Nick ist, wenn sie gut drauf ist", erklärte die 63-Jährige. Doch nicht bei allen kam die Aktion gut an. Carina Spack (23) zeigte sich äußerst irritiert: "Dass Désirée Alkohol vom Tisch ableckt, damit hätte ich ja im Leben nicht gerechnet. Und ich finde, damit hat sie sich mehr zum Affen gemacht als Claudia in den ganzen letzten Tagen."

Die Berlinerin wiederum hatte gehofft, dass auch Carina die Hüften mit ihr schwingen würde und versuchte, sie mit Sprüchen wie "Carina du Schlampe, komm an die Arbeit" zu animieren. Die winkte allerdings ab und erklärte: "Als Nutte habe ich noch nie gearbeitet."

Désirée Nick bei ihrem "Promis unter Palmen"-Einzug

Claudia Obert, Ronald Schill und Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Carina Spack, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"



