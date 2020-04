Sommerliche Grüße von Hanna Schlönvoigt (24)! Auf den Social-Media-Kanälen der Ehefrau von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (33) tummeln sich etliche hübsche Schnappschüsse: Mal präsentiert die Mama der kleinen Delia ihre neueste Fashion-Kreation, mal räkelt sich die Beauty im Urlaub am Strand. Ihr aktueller Beitrag gehört wieder einmal der sexy Kategorie an: Mit diesem Bikinifoto sorgt Hana jetzt für Aufregung im Netz!

Die freizügige Aufnahme veröffentlichte die 24-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal. Auf dem Foto ist Hanna in knappe Bademode sowie einen weißen Leinen-Blazer gekleidet und hat ihre Hände lasziv über dem Kopf verschränkt. Mit dieser sexy Pose stellt die Beauty stolz ihren knackigen Body zur Schau. Dabei wirkt Hana fitter denn je – obwohl sie laut Bildunterschrift momentan nicht einmal Sport treibt! Ihre Fans können es kaum glauben: "Wow, du siehst so toll aus! Wie schaffst du das ohne Fitness?", wunderte sich eine Followerin in den Kommentaren. "Megaheiß", schwärmte eine weitere.

Doch nicht bei jedem User sorgt dieses Pic für Schnappatmung. Nachdem Hanas Art, Bikinis zu tragen, schon im vergangenen Dezember einen Shitstorm auslöste, sorgte ihr hochgezogener Slip auch dieses Mal wieder für Aufregung: "Warum ziehst du die Bikinihose immer so hoch? Das sieht doch bescheuert aus", wetterte einer von vielen Nutzern.

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Influencerin

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im März 2020

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Dezember 2019 in Ischgl



