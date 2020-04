Aktuell scheint bei den deutschen Promis untereinander öfter der Blockier-Button statt der Gefällt-Button geklickt zu werden. So blockte zum Beispiel Daniela Katzenberger (33) Influencer-Sternchen wie Angelina Heger (28), Evelyn Burdecki (31) und Gerda Lewis (27). Sie ist aber nicht die Einzige – auch Bastian Yotta (43) verbannte nun einen Promi von seinem Instagram-Account. Dabei handelt es sich um Queen of Drags-Star Candy Crash (27) – Promiflash hat bei der Moderatorin nachgehakt.

Die Make-up-Liebhaberin kritisierte den Muskelmann heftig für sein Verhalten in der dritten Folge von Promis unter Palmen. Bastian wollte Konkurrentin Claudia Obert (58) nämlich unaufgefordert erklären, wie diese ihr Leben seiner Meinung nach umgestalten sollte. "Ich fand es einfach furchtbar, wie selbstgefällig sich Yotta bisher in der Sendung präsentiert hat. Er hetzt offen gegen Claudia, um ihr später im Vier-Augen-Gespräch die Welt zu erklären", echauffiert sich die Berlinerin gegenüber Promiflash. Im Netz teilte sie diese Meinung ebenfalls mit, was Bastian dazu brachte, Candy zu blockieren.

Die Postings von Yotta nicht mehr sehen zu können, stört Candy nicht im Geringsten. Sie hat aber noch eine Nachricht für ihn: "Lieber Yotta, eine Frau wie Claudia (oder egal, welche Frau) hat sicherlich ihr Leben lang darauf gewartet, deine ungefragten Ratschläge zur Besserung ihres Charakters und ihres Lifestyles entgegenzunehmen."

SAT.1/Richard Hübner Collage: Bastian Yotta und Claudia Obert

Instagram / thecandycrash Candy Crash, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / yotta_university Ex-Dschungelcamp-Bewohner Bastian Yotta



