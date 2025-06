Dragqueen Candy Crash freut sich erstmals auf Nachwuchs

Candy Crash (32) verkündet tolle Neuigkeiten: Wie die Dragqueen jetzt preisgibt, werden sie und ihr Partner erstmals Eltern! Sie veröffentlicht eine Reihe an Schnappschüssen auf Instagram, darunter ein positiver Schwangerschaftstest, ein Ultraschallbild und Aufnahmen eines Embryotransfers. "Wir sind schwanger! Ich weiß, normalerweise erzählt man das nicht vor dem zweiten Trimester, aber wir sind einfach überglücklich!", erklärt der Queen of Drags-Star voller Vorfreude unter dem Beitrag.

Die Details zu ihrer Reise in Richtung Elternschaft hält Candy begrenzt. Dafür erzählt sie jedoch: "Unser Embryotransfer fand vor ein paar Wochen im San Diego Fertilitycenter statt und heute wurde die Schwangerschaft bestätigt!" Demnach ist alles also noch ziemlich frisch – die The 50-Bekanntheit ist allerdings so glücklich, dass sie die Neuigkeiten mit ihren Followern teilen möchte. "Bisher läuft alles wunderbar und reibungslos – drückt uns die Daumen, dass es so bleibt!", schließt sie ab.

Über die Beziehung der Social-Media-Persönlichkeit ist wenig bekannt, da sie alles rund um ihren Partner weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. In einem Interview mit Bild gab Candy jedoch preis, seit rund zwei Jahren mit ihm durchs Leben zu gehen. "Als Dragqueen zu daten war... sehr viel schwieriger. [...] Vor zwei Jahren habe ich aber jemanden kennengelernt, der mich so liebt und versteht, wie ich bin, und dafür bin ich unendlich dankbar", offenbarte sie. Nach einer gemeinsamen Zeit in Berlin lebt das Paar heute in Los Angeles – und freut sich nun auf Nachwuchs.

Instagram / thecandycrash Candy Crash mit einem positiven Schwangerschaftstest, Juni 2025

ActionPress Candy Crash im Januar 2020 in Berlin

