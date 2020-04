Eine gewisse Promi-Dame sollte jetzt am besten ganz genau mitlesen! In der vergangenen Staffel von Love Island suchte Mischa Mayer nach seiner Mrs. Right. Zwar knisterte es während der Dreharbeiten zwischen ihm und seiner Mitstreiterin Ricarda Raatz zunächst gewaltig, schnell war der TV-Flirt aber schon wieder Geschichte. Seitdem ist Mischa offiziell Single, doch eine bestimmte Lady könnte diesen Beziehungsstatus womöglich ändern...

Im Interview mit Promiflash plaudert der Muskelmann jetzt aus, welche Prominente ihm gefällt: "Gibt genug schöne Promis in Deutschland, vom Charakter her Janine Pink." Schön für ihn, dass Janine (33) bekanntlich ebenfalls solo ist und Mischa sogar ganz gut in ihr Beuteschema passt. Immerhin ist ihr Ex Tobias Wegener (26) ebenfalls ein ehemaliger "Love Island"-Kandidat und hat wie Mischa ordentlich Muckis vorzuweisen.

Aber zurück zu Mischa, der außerdem erzählt: "Meine Traumfrau kann ich nicht beschreiben, sie muss individuell sein, muss etwas Besonderes an sich haben, was sie von anderen abzeichnet." Meint ihr, dass der Wahl-Kölner zu Janine passt? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink auf Fuerteventura

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im April 2020

Anzeige

Instagram / mi.ma_fit "Love Island"-Kandidat Mischa Mayer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de