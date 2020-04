Hat Mischa Mayer sein Liebesglück gefunden? In der vergangenen Staffel von Love Island suchte der Muskelmann nach seiner Traumpartnerin, mit wenig Erfolg. Lange galten er und Ricarda Raatz als das Traumpaar der Staffel – bis in der Show bekannt wurde, dass die Brünette offenbar einen Freund zu Hause hat. Nach der Trennung bandelte der Brandschutzmonteur mit Kandidatin Laura an, doch zwischen den beiden wollte es nicht so recht funken. Nun ist das Inselabenteuer nun schon einige Monate her – was hat sich in Mischas Liebesleben seitdem getan?

Ob Mischa noch Single ist oder mittlerweile schon seine Traumfrau gefunden hat, verrät er gegenüber Promiflash: "Thema Liebe. Leider hat sich bei mir bislang nichts getan. [...] Vielleicht bin ich zu speziell, was meine Ansichten sind. Bin auch noch sehr altmodisch, was das angeht. Ich warte eben, bis ich weiß, das ist die Richtige und die bleibt für immer", erklärt er. Der Reality-TV-Star möchte sich nicht in zahllose Liebeleien stürzen, die ihm nichts bedeuten. Stattdessen will er eine Frau finden, mit der er sich eine Zukunft vorstellen kann. Dennoch genießt Mischa das Leben auch ohne Herzdame in vollen Zügen und kommt als Single gut klar.

Aktuell fällt es dem Fitness-Fan ohnehin nicht leicht, auf eine mögliche Partnerin zu treffen – denn viele würden ihn nur wegen seiner Bekanntheit daten wollen. "Es ist definitiv schwerer, die Frau fürs Leben zu finden, da ich nicht weiß, wer es wirklich ernst mit der Person Mischa mein und das schätzt, was er an mir hat, oder wer nur auf den blauen Instagram-Haken steht", fügt er im Promiflash-Interview hinzu.

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Mischa, "Love Island"-Kandidat 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Mischa Mayer bei "Love Island" 2019

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Reality-TV-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de