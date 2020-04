Nico Schwanz (42) widmet seiner Liebsten emotionale Zeilen! Im Oktober des vergangenen Jahres machten der TV-Star und seine Freundin Julia Prokopy (24) ihre Liebe öffentlich. Bereits Wochen vorher hatte es zwischen den beiden gefunkt, ihre Beziehung wollten sie jedoch noch geheim halten. Inzwischen scheint der Blondschopf sein Liebesglück mit der ganzen Welt teilen zu wollen. Im Netz überraschte Nico seine Partnerin jetzt mit einer süßen Liebeserklärung.

"Liebe fühlt sich wie Ankommen an. Wie nach einer langen Reise. Wie nach Hause kommen. Aber nicht an einem Ort, sondern bei einem Menschen", schrieb Nico unter sein aktuelles Bild via Instagram. Auf dem Schnappschuss zieht der 42-Jährigen die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin eng an sich und gibt ihr einen leidenschaftlichen Kuss. Hört sich ganz danach an, als habe Nico mit Julia nun die Liebe seines Lebens gefunden.

Zu seinem Geburtstag im Januar machte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer mit seiner Julia sogar schon den ersten gemeinsamen Urlaub. An einem Traumstrand in der Karibik genossen die Turteltauben ihre traute Zweisamkeit. Mittlerweile wohnen die beiden Reality-TV-Stars auch unter einem Dach.

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz im Februar 2020

Getty Images Nico Schwanz im Januar 2018

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Julia Prokopy im Urlaub in der Karibik



