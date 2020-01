Was für ein sexy Geburtstagsgruß! Seit Oktober ist es offiziell: Nico Schwanz (42) hat sein Herz neu verschenkt, und zwar an Bachelor in Paradise-Star Julia Prokopy (24). Nach ihren ersten Monaten auf Wolke sieben ging es für das Pärchen auch schon in den ersten gemeinsamen Urlaub – wo sich der Blondschopf an seinem großen Tag über zärtliche Geschenke freuen konnte!

Am 12. Januar warteten 42 Kerzen auf Nicos Birthday-Torte – die er mit seiner Partnerin im Karibikurlaub verputzt hat. Auf seinem Instagram-Account gewährt der Mann der Stunde seinen Followern einen Einblick in seinen tropischen Geburtstag. Dessen Highlight dürften Julias Küsse gewesen sein! "Happy Birthday an mich selbst", freut sich der TV-Star in der Bildunterschrift des Fotos, auf dem seine Freundin ihm im Pool einen Knutscher aufdrückt.

Auf ihrem eigenen Profil widmet Julia ihrem Traummann sogar einen eigenen Beitrag: Auch diese Aufnahme hält einen Kuss auf Nicos Wange fest. "Happy Birthday, mein Schatz", heißt es im Kommentar dazu. Mit dem Hashtag #FürImmer35 beweist die Ex-Kuppelshow-Kandidatin außerdem erneut, dass für sie das Alter nur eine Zahl ist. Kein Wunder also, dass die 17 Jahre zwischen den beiden für sie kein Problem darstellt.

Instagram / julia_prokopy Nico Schwanz und Julia Prokopy im Januar 2020

Instagram / julia_prokopy Nico Schwanz und Julia Prokopy im Januar 2020

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Julia Prokopy in der Karibik

