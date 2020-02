Nico Schwanz (42) und Julia Prokopy (24) haben endlich Nägel mit Köpfen gemacht! Seit Oktober 2019 sind der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohner und die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin offiziell ein Paar. Seitdem konnte die beiden nichts mehr trennen – nur eine fünfstündige Autofahrt lag zwischen ihnen. Das hat endlich ein Ende, denn die Reality-TV-Stars haben den nächsten Schritt gewagt: Nico und Julia wohnen jetzt zusammen.

"Ich bin jetzt offiziell Dormitzer", bestätigte das Male-Model auf Promiflash-Nachfrage. "Das heißt aber trotz alledem, dass ich das Haus in Ichstedt noch habe und da natürlich auch noch zum Teil wohne. Wir wohnen jetzt in Ichstedt und in Dormitz." Laut seiner Herzdame sei Nico aber schon mehr Dormitzer. Sein Haus behalte er vor allem wegen seines Sohnes. Dennoch fühle er sich in seiner neuen Heimat pudelwohl: "Ich finde es ganz, ganz toll hier. Hier ist alles da, es ist alles schön und ich fühle mich wohl", erzählte der Blondschopf.

Doch wie kam es eigentlich zu der Entscheidung, zusammenzuziehen? "Wenn nicht jetzt, wann dann? Da wir denken, dass wir wirklich zusammengehören, warum dann noch lange warten? Wir gehören einfach zusammen, antwortete Nico auf die Frage. Seine Follower auf Instagram nahm er in seiner Story mit zum Einwohnermeldeamt.

Instagram / julia_prokopy Nico Schwanz und Julia Prokopy, November 2019

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Julia Prokopy und Nico Schwanz beim RTL-Spendenmarathon

Friedrich, Jürgen / ActionPress Julia Prokopy und Nico Schwanz in Nürnberg

