Duane Chapman (67) erinnert sich im Netz an Beth (✝51). Seine Frau ist im vergangenen Sommer an Krebs verstorben. Danach fand der TV-Kopfgeldjäger zunächst in Moon Angell eine neue Partnerin, doch die Beziehung scheiterte. Mittlerweile ist er aber wieder frischverliebt. Laut seiner Tochter Lyssa ist er mit der 51-jährigen Francie Frane zusammen. Trotz seiner neuen Partnerin hat seine verstorbene Frau jedoch immer einen Platz in seinem Herzen. Das beweist er nun mit einem knuffigen Clip.

In dem kurzen Video auf Instagram küsst Duane Beth zuerst auf den Mund und dann auf die Wange. Die 51-Jährige lächelt danach glücklich an der Kamera vorbei. "Vermisse sie schmerzlich", schreibt der 67-Jährige zu dem Beitrag. Seine Follower können seine Trauer nachempfinden, vor allem seine Schwiegertochter Jamie. Sie hinterlässt emotionale Worte in der Kommentarspalte: "Das war ein wunderschöner Tag. Ich vermisse sie so sehr."

Bei seiner Trauerarbeit unterstützt ihn seine neue Freundin ebenfalls, wie Lyssa im Interview mit The Sun offenbart hat. Auch die Farmerin hatte nur wenige Wochen vor Beths Tod ihren Ehemann verloren. "Sie tun sich gegenseitig gut", erklärte Duanes Tochter.

Anzeige

©2011 RAMEY PHOTO Beth und Duane Chapman

Anzeige

MEGA Duane Chapman, 2018

Anzeige

PG/Bauergriffin.com / MEGA Beth und Duane Chapman



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de