Die Comedy-Welt trauert um einen ihrer Stars! Mit Formaten wie "I'm Sorry I Haven't a Clue" oder "I'm Sorry, I'll Read That Again" hat sich Tim Brooke-Taylor im britischen Radio einen Namen gemacht. Der BBC-Radiostar war außerdem als Schauspieler tätig und begeisterte seine Fans in verschiedenen Komik-Produktionen. Jetzt herrscht allerdings traurige Gewissheit: Die "The Goodies"-Bekanntheit ist an den Folgen des Corona-Virus gestorben.

"Voller Trauer müssen wir Tims Tod verkünden. Er ist heute an den Auswirkungen des Covid-19-Virus gestorben", verkündet sein Agent in einem offiziellen Statement. Der Marketing-Profi bedankt sich bei dem Verstorbenen für die gemeinsamen Momente und freut sich, dass er mit einer Persönlichkeit wie Tim zusammenarbeiten durfte. "Er hatte natürlich jede Menge Fans, die er immer voller Freude begrüßt und umsorgt hat – sogar nach langen Produktionstagen oder Casting-Terminen", erinnert er sich an den 79-Jährigen zurück.

Auch viele Kollegen haben bereits von dem Toten Abschied genommen und im Netz nicht nur ihre Trauer, sondern auch ihr Beileid für alle Hinterbliebenen ausgedrückt. Sein guter Freund und Comedy-Partner Graeme Garden äußerte sich gegenüber BBC: "Der Verlust meines guten Kollegen und engem Freund seit über 50 Jahren versetzt mich in tiefe Trauer."

Getty Images Comedian Tim Brooke-Taylor

Getty Images Tim Brook-Taylor 2017

Getty Images Graeme Garden 2013



