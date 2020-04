Sängerin Pink (40) wendet sich an die Öffentlichkeit! Nachdem sie und ihr dreijähriger Sohn Jameson Moon Hart vor zwei Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, wurde die "What About Us"-Interpretin positiv auf das Virus getestet. Jetzt enthüllte die Musikerin, wie es ihr nach ihrer Diagnose ergangen ist und appellierte gleichzeitig an ihre Fans, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ernst zu nehmen.

"Meine Familie und ich haben die letzte Zeit zu Hause verbracht und uns in den vergangenen zwei Wochen exakt an die Anweisungen unseres Arztes gehalten. Vor wenigen Tagen wurden wir dann erneut getestet und das Ergebnis ist jetzt glücklicherweise negativ", schrieb Pink auf Instagram zu einem Schnappschuss, der sie und Jameson (3) zeigt. Grundsätzlich sei sie dankbar dafür, dass sie überhaupt Zugang zu einem solchen Test gehabt habe.

Gleichzeitig rief sie ihre Fans dazu auf, die Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unbedingt einzuhalten: "Bitte bleibt zu Hause, bleibt zu Hause!"

Anzeige

Instagram / pink Sängerin Pink und ihr Sohn Jameson im April 2020

Anzeige

Chelsea Lauren / Getty Images Pink, Musikerin

Anzeige

Getty Images Pink mit Sohn Jameson, Tochter Willow und Ehemann Carey Hart bei den CMA Awards 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de