So verkuschelt zeigen sich Motsi Mabuse (39) und Evgenij Voznyuk nicht allzu häufig. Am 11. April, also am gestrigen Karfreitag, feierte die Tänzerin ihren 39. Geburtstag. Unter den gegebenen Umständen ist eine große Fete wohl ausgeblieben. Motsi scheint ihren Ehrentag trotzdem in vollen Zügen genossen zu haben. Statt einer wilden Party stand in diesem Jahr demnach eben romantisches Schmusen auf dem Plan.

Wie ein Instagram-Schnappschuss zeigt, haben es Motsi und Evgenij allem Anschein nach ruhig angehen lassen. Aufgrund der aktuellen Ausgehbeschränkungen blieben die beiden offenbar einfach auf der Couch und kuschelten, was das Zeug hielt. Die etlichen Gratulationen ihrer Fans haben Motsi trotzdem alle erreicht: "Ich danke euch allen für die vielen Geburtstagswünsche", kommentiert die Let's Dance-Jurorin das Pärchenfoto.

Ob die zwei wohl in diesen Wochen an ihrem Traum für 2020 arbeiten? Immerhin möchten Motsi und Evgenij in diesem Jahr zum zweiten Mal Eltern werden und ihrer Tochter damit ein Geschwisterchen bescheren. "Dieser Wunsch jagt uns! Wir möchten so gerne noch ein Baby", verriet die Frohnatur im Gala-Interview. Ausreichend Zeit dürften die Eheleute derzeit ja haben.

Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk im Februar 2020

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse in ihrer Tanzschule im Taunus

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter und ihrem Mann Evgenij Voznyuk



