Liebes-Talk mit Wioleta Psiuk: Das hübsche Model nahm in der zehnten Ausgabe des RTL-Kuppelformats Der Bachelor teil – schaffte es dort sogar ins Finale. Doch kurz vor Ende merkte Rosenverteiler Sebastian Preuss (29), dass er für keine der Ladys Gefühle hat und so ging Wio leer aus. Doch hat sich ihr Beziehungs-Status seit den Dreharbeiten verändert? Promiflash hat bei der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin nachgefragt.

"Single like a Pringle, antwortete Wio im Promiflash-Interview auf die Frage nach ihrem aktuellen Liebesleben. Scheint, als hätte sie immer noch nicht den Richtigen kennengelernt. Sie hat aber bereits eine gute Vorstellung, wie er sein sollte. "Mich so lieben, wie ich bin! Ein großes Herz haben für Tiere und meine Familie/Freunde. Spontan, verrückt, ehrlich, fair, leidenschaftlich, humorvoll, bisschen Badboy... ganz einfach oder?", verriet sie mit zwinkerndem Auge.

Wer jetzt aber glaubt, dass Wio in Zeiten von Social Distancing ganz allein zuhause auf der Couch liegt, der irrt sich. Die Beauty ist nämlich stolze Hundemama. Ihrem treuen Vierbeiner widmete die TV-Darstellerin jüngst ein süßes Foto. "My partner in crime" (zu Deutsch: Mein Komplize), schrieb sie zu dem tierischen Instagram-Selfie.

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, "Der Bachelor"-Kandidatin 2020

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Bachelor 2020

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, TV-Darstellerin



