2020 kämpfte Wioleta Psiuk (30) in Der Bachelor um das Herz von Sebastian Preuss (31). Am Ende konnte sie den Rosenkavalier allerdings nicht für sich gewinnen. Seitdem ist es liebestechnisch etwas ruhiger um die Beauty geworden – bis auf eine kurze Liebelei mit Ex-Bachelorette-Teilnehmer Alexander Hindersmann (33) hat sie keinen neuen Mann an ihrer Seite der Öffentlichkeit vorgestellt. Jetzt verblüfft sie Fans aber mit einer schönen Neuigkeit: Im Netz teilt Wioleta nun ein Kuss-Bild mit einem Hottie!

Via Instagram veröffentlicht die 30-Jährige gleich mehrere süße Couple-Pics mit ihrem augenscheinlich neuen Freund. Bei dem Unbekannten handelt es sich um das Male-Model Pascal. "Ich wünsche dieser wunderschönen Seele alles Gute zum Geburtstag!", schreibt Wio mit einem Herz-Emoji versehen zu dem Beitrag. Neben ihren Fans ist auch Freundin Michèle de Roos bei diesem Paar-Outing total aus dem Häuschen. "Ja endlich! Habt eine schöne Zeit", kommentiert die Freundin von Ex-Bachelor Niko Griesert (31) happy.

Dass Wio bereits an einer Kuppelshow teilgenommen hat, bereut sie aber nicht. "Man muss sich natürlich dessen bewusst sein, dass es auch eine harte Prüfung für einen selber ist. Ich bin so an mir gewachsen, habe so viel dazu gelernt und es war einfach ein verrücktes Abenteuer", erklärte das Model im vergangenen Jahr in seiner Insta-Story.

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk mit ihrem Freund

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk im Januar 2021

