Nach Herzogin Meghan (38) nun auch Prinz Charles (71): Das steht auf dem Speiseplan des Prinzen von Wales! Der ehemalige Chef-Koch des Buckingham-Palasts verrät, was beinahe täglich auf den Tisch des Thronfolgers kommt: Eine vitaminreiche Ernährung sowie das nachmittägliche Tässchen Tee seien ihm sehr wichtig. Er favorisiere dabei regionale Produkte, die auf royalem Boden angebaut oder hergestellt wurden. Außerdem soll Prinz Charles ein wahrer Feinschmecker sein und von einer Zutat kann er nicht genug bekommen!

Darren McGrady, der bis 1997 als Küchenchef für Queen Elizabeth II. (93), Prinzessin Diana (✝36) und Prinz Charles tätig war, verrät in einem Video für die Online-Plattform Delish, dass der Sohn der Queen vor allem abwechslungsreiche Speisen bevorzugt. Dennoch pflegt er einige Essgewohnheiten, die er eher selten ablegt: Zum Frühstück nimmt er meist frisches Obst zu sich und lässt dann manchmal das Mittagessen ausfallen. Was bei dem 71-Jährigen allerdings auf keinen Fall fehlen darf, ist der Tee zur typisch britischen Tea Time am Nachmittag. Das Abendessen darf dann ruhig gehaltvoller sein: Pilz-Risotto mit Lammhaxe ist eines der Leibgerichte von Prinz Charles. "Ich habe im Buckingham-Palast viel Lamm gekocht", berichtet McGrady. Ihm wurde sogar einmal eine besondere Ehre zuteil: "[Der Prinz von Wales] liebt Wildpilze und nahm seine Köche mit nach Balmoral, um ihnen zu zeigen, wo es die besten Pilze gibt. Wir brachten sie zum Buckingham-Palast zurück, und es waren wirklich einzigartige Steinpilze."

Erst in der letzten Woche teilte das englische Königshaus mit, dass es Prinz Charles' nach seiner Erkrankung wieder besser geht. Als bekennender Hobby-Gärtner kann er nun endlich den Frühling genießen und sich wieder um die Grünanlage seines Anwesens Highgrove House kümmern.

Getty Images Prinz Charles von Wales, April 2019

Getty Images Prinz Charles, Plant Health And Biosecurity Conference, Februar 2020

Getty Images Prinz Charles, Sri Lanka, April 2019



