Oh, là, là, im Hause Katzenberger-Cordalis geht es heiß her! Daniela Katzenberger (33) ist im Netz ein echter Star. Die Kultblondine, die durch Goodbye Deutschland bekannt geworden ist, ist für jeden Spaß zu haben und versorgt ihre Fans nahezu täglich mit lustigem Content. Erst vor wenigen Tagen haben sie und ihr Mann Lucas Cordalis (52) die Community bereits mit einer spektakulären Hebefigur erfreut. Jetzt warten neue Tanzeinlagen auf ihre Follower: Dabei lässt das Paar sexy die Hüften kreisen.

In einem bauchfreien Oberteil steht die Katze in einem Instagram-Clip vor ihrem Liebsten und startet beim Einsetzen der Musik mit ihren Moves. Die 33-Jährige und ihr Partner haben sich eine Choreografie einfallen lassen – Po-Wackeln inklusive. Ein Teil der Performance dürfte vor allem Lucas besonders gut gefallen haben: An einer Stelle darf er seiner Dani nämlich ganz ungeniert an die Brüste fassen.

Das Ehepaar hat offensichtlich Gefallen am Tanzen gefunden. Erst in der vergangenen Folge der neuen, wöchentlichen Dokusoap "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" ließen sich Sophias (4) Eltern zu einem Salsa-Kurs begleiten. Auch dabei bewiesen die beiden, dass sie mit anspruchsvollen Dance-Moves und heißen Performances überhaupt kein Problem haben.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im November 2017



