Happy Birthday, Shannen Doherty! Vor knapp einem Jahr war bei der Schauspielerin wieder Brustkrebs diagnostiziert worden. Seitdem kämpft sie erneut gegen die aggressive Erkrankung. Genauso wie bei ihrer ersten Diagnose ist auch dieses Mal ihr Ehemann Kurt stets an ihrer Seite und unterstützt sie, so gut er kann. Zu ihrem Geburtstag richtete Kurt jetzt besonders rührende Worte an seine Liebste.

Am vergangenen Sonntag feierte Shannen ihren 49. Geburtstag mit ihrem Partner in Quarantäne. Zu ihrem Ehrentag gratulierte Kurt seiner Ehefrau auf Instagram. "Ich bin froh, hier zu sein, und dass ich einen Kuchen backen und eine Mahlzeit zubereiten kann, um das mit ihr und den Menschen, die wir lieben, zu feiern. Happy Birthday, ich liebe dich", schrieb er zu einem Pärchen-Selfie der beiden.

Shannen repostete den Beitrag auf ihrer Seite und schrieb dazu: "Quarantäne lässt sich mit dir aushalten. Ich liebe dich." Ihre Fans sind von dem Statement begeistert. Unter der Aufnahme tummeln sich zahlreiche Kommentare mit roten Herz-Emojis. "Ihr beiden seht so glücklich zusammen aus. Ich wünsche euch nur das Beste", schreibt ein Follower zu dem Schnappschuss. Andere wünschen dem Hollywood-Star ebenfalls alles Gute zu ihrem Geburtstag.

