Shannen Dohertys (†) Mutter teilt bewegende Erinnerungen

Shannen Doherty (✝53), bekannt aus der Kultserie "Beverly Hills, 90210", verstarb am 13. Juli im Alter von 53 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Nun hat sich ihre Mutter Rosa in Shannens Podcast "Let's Be Clear" zu Wort gemeldet und ihre tiefe Trauer zum Ausdruck gebracht. Gemeinsam mit Shannens bestem Freund Chris Cortazzo sprach Rosa sowohl über die schweren Zeiten als auch über viele gemeinsame Erinnerungen. "Ein Kind sollte niemals vor einem Elternteil gehen", verdeutlichte Rosa beispielsweise unter Tränen.

Zudem teilten Rosa und Chris in dem Podcast viele bewegende Geschichten über Shannen – und beschrieben sie währenddessen als eine Frau, die trotz ihrer Krankheit stets Stärke und Glauben bewies. "Sie hat so hart gegen den Krebs gekämpft und stützte sich dabei sehr auf ihren Glauben", reflektierte Rosa und fügte hinzu: "Sie sagte: 'Was geschehen soll, wird geschehen. Ich muss einfach klug sein und die nötigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, und dann ist es in Gottes Händen.'" Chris erinnerte sich außerdem daran, wie Shannen trotz der Chemotherapie niemals Mitleid von anderen wollte und stets tapfer blieb. "Sie war eine Kriegerin durch und durch. Ich habe noch nie so etwas gesehen", erinnerte er sich stolz.

Shannens Kampf begann im Jahr 2015 mit ihrer Brustkrebsdiagnose. Zwar ging die Krankheit 2017 in Remission, doch 2020 kehrte sie als metastasierter Krebs im Stadium vier zurück. Im Juni 2023 gab Shannen bekannt, dass sich der Krebs auf ihr Gehirn ausgebreitet hätte und sie operiert werden müsste. Trotz aller Herausforderungen zeigte sich Shannen stets kämpferisch und lebensfroh. In einem Interview brachte sie gegenüber People im November 2023 noch einmal ihren ungebrochenen Lebenswillen zum Ausdruck: "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit der Liebe. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen. Ich hoffe, Dinge zum Besseren zu verändern. Ich bin einfach noch nicht fertig."

Getty Images Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Shannen Doherty, Ian Ziering, Jennie Garth, Tori Spelling

Instagram / chriscortazzo Shannen Doherty und Chris Cortazzo

