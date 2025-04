Freunde ehren Shannen Doherty (†) an ihrem 54. Geburtstag

Sarah Michelle Gellar (47) hat ihrer verstorbenen Freundin Shannen Doherty (✝53) anlässlich deren 54. Geburtstags eine berührende Hommage gewidmet. Am 12. April, fast ein Jahr nach Shannens Tod, erinnerte die Schauspielerin auf Instagram an ihre Geburtstags-Tradition, da sie nur zwei Tage später Geburtstag hat. "So lange ich mich erinnern kann, haben wir unsere Geburtstage zusammen gefeiert", schrieb Sarah in ihrem Beitrag, begleitet von einem alten Foto und einem Video der beiden vom Vorjahr. "Dieses Jahr werde ich diese Tradition fortführen und dich feiern. Ich bin so froh, dass wir letztes Jahr an diesem Tag alle zusammen waren, nicht wissend, dass es der letzte dieser Art sein würde. Alles Gute zum Geburtstag Shannen." Shannen Doherty war im Juli 2024 nach einem langen Kampf gegen den Krebs gestorben.

Auch Rose McGowan (51) erinnerte sich an die Schauspielerin und teilte auf Instagram ihre Worte: "Du wirst vermisst, du wirst geliebt." Shannen Doherty, bekannt aus "Beverly Hills, 90210" und "Charmed", wurde erstmals 2015 mit Brustkrebs diagnostiziert. Nach einer Remission kehrte die Krankheit 2020 zurück und breitete sich auf ihr Gehirn und schließlich ihre Knochen aus. Sarah teilte in der Vergangenheit, wie Shannen ihr Rückzugsort während der Pandemie war und ihre Familie inspirierte: "Du hast meinen Kindern in Covid ein Leben ermöglicht." Auch Shannen war dankbar für die Unterstützung ihrer Freunde in dieser schwierigen Zeit, besonders durch die Familie Gellar-Prinze, die sie regelmäßig besuchte.

Die Freundschaft zwischen Shannen und Sarah bestand über 30 Jahre und war geprägt von gegenseitigem Respekt und tiefer Zuneigung. Sarah beschrieb Shannen einst als "eine Überlebende, die nie aufgab". Rose arbeitete damals bei Charmed mit Shannen zusammen, lernte sie erst später richtig kennen, was Rose zutiefst bedauerte. Die Gesten und Worte zeigen, wie tief die Bande zwischen Shannen und ihren Wegbegleitern waren und wie sehr sie auch in ihrem Tod ein bleibendes Vermächtnis hinterlässt.

Instagram / sarahmgellar Shannen Doherty und Sarah Michelle Gellar feiern zusammen Geburtstag

Instagram / rosemcgowan Shannen Doherty und Rose McGowan

