Jennie Garth kritisiert Shannens fehlende Oscar-Ehrung

Jennie Garth (52), die durch ihre Rolle in der Kultserie Beverly Hills, 90210 bekannt wurde, hat die Academy für die Auslassung von Shannen Doherty (✝53) in der diesjährigen "In Memoriam"-Sektion der Oscars kritisiert. "Ja, das ist wirklich daneben", äußerte sie gegenüber TMZ, nachdem sie von einem Reporter daraufhin angesprochen worden war. Als sie gefragt wurde, ob eine Entschuldigung der Academy angebracht sei, antwortete Jennie leicht zögerlich "vielleicht". Während die Oscar-Veranstaltung am 2. März in Los Angeles stattfand, blieb Shannens Name im Gedenksegment unerwähnt, obwohl sie auf der offiziellen Website der Academy als eine der Verstorbenen gelistet wurde.

Shannen starb im Juli 2024 nach einem jahrelangen Kampf gegen Brustkrebs, der sich in den letzten Jahren auf das vierte Stadium ausgedehnt hatte. Jennie war eine der ersten, die ihre Trauer öffentlich bekundete und betonte in einem Instagram-Post, dass ihre Beziehung zu Shannen trotz häufiger Spannungen von Respekt und Bewunderung geprägt war. Gleiches betonte sie später in einem Interview mit der Today-Show. Auch ehemalige Kolleginnen wie Tori Spelling (51) ehrten Shannen nach deren Tod mit emotionalen Worten und rückblickenden Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit am Set und ihre Bedeutung über die Popkultur hinaus.

Dass Shannen, eine beliebte Schauspielerin aus Serien wie Charmed und Filmen wie "Heathers", nicht in der Oscar-Ehrung vorkam, sorgte bereits unter Fans und Kritikern für Empörung. In sozialen Netzwerken äußerten zahlreiche User Unverständnis über die Entscheidung der Academy. Unterstützer erinnerten vor allem an ihre ikonischen Rollen und ihre Stärke, die sie während ihrer Krebserkrankung der Öffentlichkeit zeigte. Neben Shannen wurden auch andere bekannte Persönlichkeiten wie Michelle Trachtenberg (✝39) nicht in dem Segment erwähnt, was Empörung sowohl bei Angehörigen als auch unter Anhängern der Verstorbenen auslöste.

Jennie Garth, Shannen Doherty und Tori Spelling in "Beverly Hills, 90210"

Getty Images Shannen Doherty, 2002

