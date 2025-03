Fans sauer über fehlende Oscar-Ehrung für Shannen Doherty

Auch in diesem Jahr wurden während der Academy Awards im Rahmen der "In Memoriam"-Sektion Hollywoodstars geehrt, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Zur Empörung vieler Fans blieb ein Name jedoch unerwähnt: Der von Beverly Hills, 90210-Darstellerin Shannen Doherty (✝53), die im Sommer 2024 an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben ist. Ihrem Ärger machten die Supporter der Schauspielerin auf X Luft. "Dass Shannen Doherty – der Star eines der größten Filme 'Heathers' – nicht in der 'In Memoriam' aufgetaucht ist, ist eine gewaltige Ohrfeige ins Gesicht", schrieb einer.

Viele weitere Zuschauer der Verleihung meldeten sich wütend zu Wort: "Sie war ein Vorbild, indem sie für sich eingestanden ist und ihre eigene Meinung verkündet hat, während einer Zeit, in der Frauen in der Branche keine Stimme bekommen sollten." Auch der Sprecher der Verstorbenen zeigte seine Enttäuschung darüber, dass Shannen bei der Oscars-Zeremonie nicht die letzte Ehre erwiesen wurde. Im Gespräch mit TMZ äußerte er sich fassungslos darüber, dass der Tod der 53-Jährigen nicht erwähnt wurde, "insbesondere nach ihrem jahrelangen Engagement in der Hollywood-Community". Auch ihre Angehörigen seien entsetzt darüber, dass sie trotz ikonischer Rollen in Serien wie Charmed und Filmen wie "Mallrats" nicht gewürdigt wurde.

Shannen ist aber nicht der einzige verstorbene Promi, der laut Fan-Meinungen zu Unrecht unerwähnt blieb. Auch Michelle Trachtenberg (✝39), deren Tod erst vergangene Woche die Film- und Fernsehbranche erschütterte, wurde nicht in die "In Memorian"-Sektion aufgenommen. "So enttäuschend und ein Schlag für ihre Familie", wütete einer von vielen Fans des Gossip Girl-Stars auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Charmed"-Stars Alyssa Milano, Holly Marie Combs und Shannen Doherty im Jahr 1999

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Trachtenberg im November 2019