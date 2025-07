Tragischer Zufall hinter "Charmed"-Star Julian McMahons Tod

Julian McMahon starb vergangenen Mittwoch an einer Krebserkrankung. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch seine Rolle in der Serie Charmed. Sein früher Tod dürfte bei den Fans der Serie nun traurige Erinnerungen hochkommen lassen. Denn Julian ist nicht der erste Darsteller der Serie, der den Kampf gegen den Krebs verliert. Er starb fast genau ein Jahr nach seinem Co-Star Shannen Doherty (✝53). Die Darstellerin kämpfte lange gegen Brustkrebs, erlag diesem aber am 13. Juli 2024. Ein tragischer Zusammenhang, den nun viele Fans im Netz herstellen. "Es ist verrückt, dass Shannen Doherty und Julian McMahon von 'Charmed' fast ein Jahr hintereinander an Krebs starben. Mögen sie beide in Frieden ruhen", schreibt ein Fan traurig auf X.

Einige User teilen in Erinnerung an die beiden Serien-Stars auch alte Fotos, die sie gemeinsam zeigen. "Das ist so niederschmetternd. Talentierte, schöne, geliebte und ikonische Schauspieler der 90er- und 2000er-Jahre, und wir verlieren sie viel zu jung", meint ein weiterer User. Anders als Shannen machte Julian seine Krebserkrankung aber nicht öffentlich. Erst mit seinem Tod wurde die Krankheit des Australiers bekannt. In seinem Gedenken schrieb seine Frau Kelly in einer Erklärung, die Deadline veröffentlichte: "Julian liebte das Leben, seine Familie, seine Freunde, seine Arbeit und seine Fans. Seine tiefste Sehnsucht war es, Freude in so viele Leben wie möglich zu bringen."

Neben seiner Rolle in "Charmed" spielte Julian auch in der Serie "FBI: Most Wanted" eine der Hauptrollen. Zudem war er in dem Format "Nip/Tuck" zu sehen. Für seine Darstellung in dem Drama erhielt er sogar eine Golden Globe-Nominierung. Zuletzt trat Julian in einer kleinen Rolle in der Netflix-Serie "The Residence" auf, in der er den australischen Premierminister spielte. Der Abschied von dem TV-Star fällt aber nicht nur den Fans schwer. Im Netz trauern auch ehemalige Kollegen und Co-Stars um Julian. So posteten unter anderem seine "Charmed"-Kolleginnen Rose McGowan (51) und Alyssa Milano (52) einen Tribut bei Instagram. Hollywoodstar Nicolas Cage (61) bezeichnete seinen Kollegen zudem gegenüber Deadline als "den talentiertesten unter den Schauspielern".

Getty Images Julian McMahon im Januar 2016

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

