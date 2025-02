Jason Priestley: Shannen Doherty (†53) verbarg ihren Zustand

Jason Priestley (55) hat offenbart, dass der Tod seiner einstigen Beverly Hills, 90210-Kollegin Shannen Doherty (✝53) ihn trotz ihres langjährigen Kampfes gegen den Krebs überrascht hat. Im Gespräch mit People erklärte der Schauspieler, dass Shannen in den Wochen vor ihrem Tod keinerlei Anzeichen von Schwäche gezeigt habe. "Sie schien so gar nicht krank", sagte Jason über die 53-Jährige, die am 13. Juli 2024 verstarb. Er ergänzte, dass sie stets eine "super tapfere Fassade" aufgesetzt habe, um ihr wahres Befinden vor anderen zu verbergen. "Wir wussten zwar alle, dass irgendwann etwas passieren würde, aber als sie dann tatsächlich starb, war es für uns zum Teil eine Überraschung, denn sie schien nicht krank zu sein."

Shannen hatte 2015 ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht und war 2017 zunächst in Remission gegangen, bevor die Krankheit 2020 zurückkehrte und sich in ihre Knochen und ihr Gehirn ausbreitete. Trotz ihrer schweren Erkrankung war sie weiterhin aktiv und arbeitete bis kurz vor ihrem Tod an ihrem Podcast "Let's Be Clear". Jason erinnerte sich daran, dass er Shannen nur wenige Wochen vor ihrem Tod gesehen habe und selbst da nicht erkannt habe, wie ernst ihr Zustand wirklich war. "Es war schwer, all das zu verarbeiten, weil sie den Eindruck vermittelte, gesund zu sein", so der Schauspieler weiter.

Die beiden Schauspieler verband eine lange Geschichte, die eng mit ihrer Arbeit an "Beverly Hills, 90210" verknüpft war. Sie spielten in der beliebten Serie die Zwillinge Brenda und Brandon Walsh. Jason ist mittlerweile mit der Serie "Wild Cards" im Fernsehen zu sehen, in der er den Vater einer cleveren Trickbetrügerin spielt. Für Fans der Kultserie bleibt Shannen vor allem als Temperamentbündel Brenda im Gedächtnis. Auch Luke Perry (✝52), ein weiteres beliebtes Mitglied des Ensembles, verstarb bereits 2019 an den Folgen eines Schlaganfalls. Der Verlust der beiden Darsteller hat die Fangemeinde tief bewegt, die bis heute die Geschichten aus Beverly Hills mit Jason, Shannen und Luke in warmherziger Erinnerung hält.

Jason Priestley, Shannen Doherty und Luke Perry in "Beverly Hills, 90210"

Getty Images Shannen Doherty bei den Webby Awards in New York, 2014

