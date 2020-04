Geht Kris Jenner (64) etwa zu offen mit dem Thema Sex um? Beim Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans könnte es privat wohl kaum besser laufen. Sie hat nicht nur extrem erfolgreiche Töchter und zahlreiche Enkelkinder, sondern ist auch seit einigen Jahren glücklich mit Corey Gamble (39) liiert. Das Sexleben der beiden scheint nach wie vor sehr prickelnd zu sein – die genauen Details dazu durfte sich nun Khloe Kardashian (35) anhören!

In einer neuen Folge von Keeping up with the Kardashians erscheint Kris mit einer wichtigen Frage zu einem Brunch mit ihren Töchtern Khloe und Kendall Jenner (24): "Habe ich Lippenstift im Gesicht? Wir haben gerade ein bisschen im Auto rumgemacht... Sitzt mein T-Shirt richtig?" Corey sei beim Frühstück nicht mit dabei, weil die zwei "die ganze Nacht wach" gewesen seien. Das waren nach Khloes Geschmack ein bisschen zu viele Informationen. Sie "liebe die Dynamik" die sie mit ihrer Mutter habe, aber bei einigen Themen solle sie dann doch lieber "den Mund halten"!

Laut Kris gingen Frauen im Leben durch verschiedene Stadien und sie befinde sich nun in einem, in dem sie "nicht genug von [ihrem] Freund" bekommen könne. Bei Tristan Thompsons Ex-Freundin sieht das aktuell dagegen ganz anders aus. Sie ist gerade Single, weshalb ihre Mutter offenbar ein schlechtes Gewissen hat: "Es ist ein bisschen unfair, dass ich in einer Beziehung bin und die Zeit meines Lebens habe und Khloe nicht."

Anzeige

Getty Images Kris Jenner im Februar 2018 in Santa Monica

Anzeige

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble im Februar 2020 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian im Januar 2020 in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de