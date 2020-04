Große Trauer um Wolfram A. Günther (✝90): Der Schauspieler ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Während seiner Karriere, die in den 60er Jahren begonnen hatte, erfreute er die Massen vor den Bildschirmen in zahlreichen TV-Produktionen. Unter anderem spielte er in Serien wie "Derrick", "Der Alte" und "Forsthaus Falkenau" mit. Zuletzt war der gebürtige Dresdner 2007 in der Produktion "Siska" zu sehen. Vor einer Woche starb er an den Folgen eines Verkehrsunfalls.

Das berichtet nun ein enger Freund des Wahl-Bayers gegenüber der Abendzeitung: Am 11. März sei Wolfram von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Zwar sei er erfolgreich operiert worden, doch laut seines Bekannten habe er offensichtlich nicht die Kraft gehabt, wieder auf die Füße zu kommen. Am 8. April starb er schließlich im Krankenhaus Bogenhausen in München. Seine Beisetzung soll im kleinsten Kreis stattfinden.

Neben seiner Fernsehkarriere war der Charakter-Darsteller auch auf zahlreichen Theaterbühnen in verschiedenen Städten aktiv. Sein erstes Engagement hatte er am Theater in Ballenstedt im Harz. Am häufigsten stand er aber in seiner Wahlheimat München auf der Bühne. In der Komödie im Bayerischen Hof feierte Wolfram 2018 sein 70. Bühnenjubiläum.

United Archives GmbH / ActionPress Wolfram A. Günther mit Kollegen

Francesco Gulotta / ActionPress Wolfram A. Günther, Schauspieler

United Archives GmbH / ActionPress Wolfram A. Günther in der Serie "Mir san die Brandls"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de