Führen Cathy (32) und Mats Hummels (31) einen traditionellen Haushalt? Das Promi-Paar ist seit 13 Jahren liiert und im Juni bereits fünf Jahre verheiratet. Seit Anfang 2018 sind die beiden obendrein Eltern ihres Sohnemanns Ludwig (2). In Zeiten von Social Distancing gewährt Cathy auch immer wieder privatere Einblicke. Jetzt verrät die aufstrebende Moderatorin, wer im Hause Hummels den Kochlöffel schwingt.

Cathy war neulich zu Gast in der Vorabend-Unterhaltungsshow "Matze Knops Homeoffice", wo sie ihren Ehemann als kleine Küchen-Niete entlarvte: "Mats ist eher der Typ, der fragt, ob er helfen kann, aber insgeheim hofft, dass ich nein sage. Ich sage auch immer nein, weil ich ganz genau weiß: Wenn er mir hilft, dauert das alles länger." Bei ihr gilt das Motto "Selbst ist die Frau". Immerhin hat die Unternehmerin bereits ein Kochbuch veröffentlicht, dieses Feld lässt sie sich also nicht so leicht streitig machen.

Außerdem offenbarte Cathy, dass Ludwig die Küchenarbeit auch nicht unbedingt leichter mache: "Mein Sohn ist der schwierigste Esser, den ich bisher in meinem Leben getroffen hab. Er mag nur, was er kennt." Anscheinend ist es nicht immer einfach, den Sprössling kulinarisch zufriedenzustellen.

Cathy Hummels, Influencerin

Profi-Kicker Mats Hummels

Cathy Hummels, Moderatorin



