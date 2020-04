Süße Ostergrüße von den Hummels: Cathy (32) und Mats Hummels (31) haben das schöne Wetter zurzeit nicht nur genutzt, um Sonne zu tanken oder Ostereier zu suchen, sondern auch um ein ganz besonderes Foto zu schießen. Darauf posieren sie entspannt wie nie zusammen mit ihrem kleinen Sohnemann Ludwig (2). Das goldige Familienfoto hat das Model nun auch mit ihren Fans im Netz geteilt!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Fashion-Expertin am Ostersonntag ein putziges Bild mit ihren beiden Jungs. Darauf hat sie den Arm um ihren Göttergatten gelegt, der wiederum ihren kleinen Knirps auf seinem Schoß festhält. Während die Eltern strahlend in die Kamera lächeln, ist Ludwig total fasziniert von einem roten Schokoei. Sogar der Schokohase wird dafür links liegen gelassen. "Frohe Ostern von uns drei", schreibt Cathy unter ihren Beitrag.

Außerdem fragt sie ihre Follower, ob sie Interesse an einem Kindertanz-Video hätten. "Ich hab da mal was mit meinem Papa produziert. Einfach so aus Jux und Tollerei", erklärt die Bayerin. Der Clip würde einfach Spaß machen und es gäbe sogar eine Gitarreneinlage von ihrem Vater.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Dezember 2019

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2020



