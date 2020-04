Na, welche ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin rekelt sich denn hier so lasziv auf dem Balkon? Auch nach ihrer Zeit in der Castingshow verschwinden viele Nachwuchsmodels nicht von der Bildfläche und lassen ihre Fans auch weiterhin auf Social Media an ihrem Leben teilhaben. Auch diese Laufstegschönheit begeistert ihre Follower immer wieder mit Schnappschüssen. Doch wer verbirgt sich hinter diesem heißen Foto?

Cindy Unger schaut auf ihren neuesten Instagram-Fotos ganz verführerisch in die Kamera und genießt ihren Weißwein. Während das TV-Sternchen obenrum einen Pullover trägt, zeigt es untenrum ziemlich viel nackte Haut. Die 25-Jährige nahm 2016 an der elften Staffel der TV-Show teil. Die gebürtige Dresdnerin musste den Wettbewerb damals als 18. verlassen.

Kim Hnizdo (23) konnte sich in der Runde am Ende als Gewinnerin durchsetzen. Auch die Blondine begeistert im Netz immer wieder mit tollen Bildern – zeigt aber auch auf dem roten Teppich, was sie kann. Im vergangenen Jahr hatte sie auf der amfAR-Gala in einem besonders freizügigen Abendkleid alle Blicke auf sich gezogen.

Instagram / cindyunger Cindy Unger, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

ActionPress Model Kim Hnizdo



