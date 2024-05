Diese zwei "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten sind raus!

In der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel verabschiedet sich Heidi Klum (50) von zwei Modelanwärtern. Sie überzeugten bei der Schauspiel-Challenge nicht und müssen somit die Heimreise antreten. "Die heutige Aufgabe wurde dir leider zum Verhängnis. So leid es mir tut, Dominic, ich habe heute leider kein Foto für dich", verkündet die Ehefrau von Tom Kaulitz (34) das Aus des 20-Jährigen und fügt hinzu: "Es hat die Glaubwürdigkeit gefehlt und auf die kam es heute an – in eine Rolle zu schlüpfen und authentisch sein." Auch bei Stella Maria habe der Jury der gewisse Funke gefehlt. "Ich bin gerade so traurig. Einerseits freue ich mich auch, zu meinen Kindern zu fahren, aber es tut unglaublich weh", merkt die Vierfachmama an.

Bevor sich Dominic verabschiedet, richtet er sich mit rührenden Worten an die Zuschauer. "Ich habe selbst nicht damit gerechnet, dass es mein jetziges Ich so weit schafft in der ersten Staffel mit Jungs", bringt der Einzelhandelskaufmann unter Tränen hervor und betont: "Ich weiß, dass es viele Jungs wie mich gibt, die gesagt bekommen, dass sie zu feminin sind, zu schwul, viel zu viel – egal was irgendwelche anderen Menschen sagen, wenn ihr einen Rock tragen wollt, irgendwelche Schuhe oder ein bauchfreies Top – macht es einfach." Sichtlich bewegt von seiner Aussage, umarmt Heidi ihren Schützling: "Ich glaube, du bist ein Vorbild für viele da draußen. Danke für die schönen Worte."

In der nächsten Woche geht es für die verbleibenden Beautys und Beaus unter anderem darum, ihr tänzerisches Talent unter Beweis zu stellen. Aber wer wird Heidi in den kommenden Wochen am meisten von sich überzeugen können? Das erfahren die Fans im kommenden Monat: Das große Finale der kultigen Model-Show wird am 13. Juni ausgestrahlt. Das Spektakel findet live in Köln statt.

Instagram / stellamamaria Stella, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / d0mi.x216 Dominic, "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmer

