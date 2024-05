So krass hat sich Aldin und Lucas' Leben seit GNTM verändert

Aldin Zahirović und Lucas Schwarzes Germany's Next Topmodel-Teilnahme hat ihr Leben bereits stark beeinflusst. Der Archäologie-Student kämpft in der Show aktuell noch um den Sieg. Gegenüber Promiflash verrät er, dass er seit Beginn der Ausstrahlung immer wieder auf der Straße erkannt wird: "Mein Leben hat eine 360-Grad-Wendung gemacht, also undercover aus dem Haus gehen bringt auch nichts mehr. Die Leute kennen mich sowohl mit Cap und Sonnenbrille als auch wenn ich normal unterwegs bin."

Für Aldin ist das Ganze eine große Umstellung. Er achte jetzt auf viel mehr Dinge, wenn er in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Stören tut ihn das aber offenbar nicht: "Grundsätzlich ist es megagut. Ich freue mich immer, angesprochen zu werden." Einen Fan habe er sogar schon mehrmals getroffen. "Er hat ein komplettes Fotobuch mit uns allen erstellt und dann haben wir mal unter Autogramme gegeben", staunt der 23-Jährige.

Lucas musste die Show zwar in der vergangenen Folge verlassen – das große Interesse an seiner Person reißt aber nicht ab. "Ich finde auch krass, was Social Media mit sich bringt. Du postest eine Story und auf einmal antworten gefühlt 10.000 Leute auf deine Story", erzählt der 24-Jährige. Er habe das Gefühl, dass sein ganzes Umfeld ihn kenne, da er auch ständig direkt mit seinem Namen angesprochen werde, unter anderem beim Feiern: "Die kommen gar nicht darauf klar. Und du denkst nur: 'Ich bin auch nur Lucas. Ich bin auch nur ein Mensch und ich hatte einfach Glück, dass Kameras mich da begleitet haben."

ActionPress Aldin Zahirović, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

Instagram / _lifeoflucas_ Lucas Schwarze, GNTM-Teilnehmer 2024

