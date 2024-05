"Gruselkabinett": Neuer Sommerhaus-Cast fällt bei Fans durch

Auch in diesem Jahr wagen sich wieder einige mehr oder weniger berühmte Promipaare ins berüchtigte Sommerhaus der Stars. Gerade erst verkündete der Sender, wer genau nicht nur um den Titel, sondern auch um eine ordentliche Gewinnsumme kämpfen wird. Doch wie kommt der neue Cast bei den Fans an? Unter einem Promiflash-Beitrag im Netz zeigen sich diese nur wenig erfreut über das, was sie schon bald im TV erwarten wird. "Das wird kein Sommerhaus, sondern ein Gruselkabinett", "Schlimmer geht nicht" oder auch einfach "Hilfe" sind nur einige der kritischen Kommentare. Ein weiterer User zeigt sich da auch sichtlich verwundert über die diesjährige Auswahl an Stars und Sternchen und meint niedergeschmettert: "Sonst wurden immer coole Paare gecastet. Echt eine Enttäuschung."

Dabei sind die Fans in den sozialen Medien nicht alleine mit ihrer Meinung. Es scheint, als falle die bunte Mischung an Promi-Paarungen in diesem Jahr vollends durch. Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 16. Mai, 9:24 Uhr] hervorgeht, haben sich 1.967 von insgesamt 2.709 Teilnehmern – und somit 72,6 Prozent – mehr von den kämpfenden Berühmtheiten erhofft. Nur 742 Leser, was mit 27,4 Prozent gerade mal einem Drittel aller Stimmen entspricht, finden die Starauswahl "super". Ganz gleich auch, wie die Beurteilung des Casts vor der offiziellen Ausstrahlung ausfällt, die Zuschauer der Show werden sich in jedem Fall mal wieder auf einige Streitereien, jede Menge Drama und eine ordentliche Portion Entertainment freuen können. Bleibt abzuwarten, wer am Ende dann den großen Sieg mit nach Hause nehmen darf.

Unter anderem wagen sich diesmal Sam Dylan (33) und Rafi Racheck, Tessa Bergmeier (34) und ihr Freund Jakob sowie Alessia Herren (22) und ihr Partner Can in das große Abenteuer auf nicht allzu vielen Quadratmetern. Jedoch sind sie nicht die einzigen Stars, die schon bald in verschiedenen Challenges nicht nur ihr Teamwork unter Beweis stellen müssen. Demnach gesellen sich außerdem der einstige GZSZ-Star Raúl Richter (37) mit Freundin Vanessa Schmitt und Designerin Sarah Kern (55) mit ihrem Liebsten Tobias Pankow zu den anderen TV-Bekanntheiten. Die Runde wird vervollständigt von Temptation Island-Pärchen Umut Tekin (26) und Emma Fernlund, Gloria Glumac (31) und ihrem neuen Freund Michael sowie auch Theresia Fischer (32) und deren Partner Stefan.

