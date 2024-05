Durchsuchung: Polizeieinsatz in Christina Blocks Hotel!

Die Gastronomin Christina Block (51) und ihr Ex-Mann befinden sich inmitten eines schweren Sorgerechtsstreits. Im Dezember soll die Unternehmerin zwei ihrer Kinder entführt haben. Im Februar hieß es, dass der Fall nun nicht mehr vor deutschen Gerichten verhandelt werden solle. Doch jetzt wurde ihr Hotel in Hamburg durchsucht! "Im Zuge von Ermittlungen wegen der gewaltsamen Verbringung zweier Kinder der Beschuldigten Block von Dänemark nach Deutschland hat die Staatsanwaltschaft heute weitere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Hamburg vollstreckt", erklärt die Staatsanwaltschaft gegenüber RTL.

So sollen rund 100 Polizisten und auch das LKA heute Morgen um 8 Uhr vor Ort gewesen sein, schildert Bild. Das gesamte Gebäude soll umringt gewesen sein – Wareneingänge wurden wohl durchsucht. Erst vor wenigen Tagen gab Christina dem Blatt ein Interview und betonte, wie sehr sie ihre Kinder vermisse: "Mir fehlen die Kinder unendlich. Nun sind es schon wieder drei Monate, in denen ich sie nicht habe sehen dürfen und in denen mir der Vater auch nicht ermöglicht hat, mit ihnen zu telefonieren."

Christinas Ex-Mann Stephan Hensel muss sich vermutlich ebenfalls bald vor Gericht verantworten. Laut Zeit soll er vor drei Jahren die gemeinsamen Kinder nach einem Besuch widerrechtlich bei sich behalten haben. Deshalb droht ihm ein Verfahren wegen Kindesentzug. Stephan erklärte, dass er nur das Beste für seine Kinder gewollt habe, da sie ihrer Mutter angeblich gewalttätiges Verhalten vorgeworfen hatten.

Christina Block, Unternehmerin

Christina Block in Hamburg

