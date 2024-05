Wie nehmen Lucas und Aldin die GNTM-Ausstrahlung wahr?

Lucas Schwarze und Aldin Zahirović sind Teil der aktuellen Germany's Next Topmodel-Staffel. Auch wenn Lucas mittlerweile nicht mehr die Chance auf den Titel hat, schaut er sich die Folgen gerne im TV an. Im Promiflash-Interview erzählen die beiden, wie sie die Ausstrahlung wahrnehmen. "Ich finde, man geht die ganzen Emotionen irgendwie noch mal durch. Also man fühlt noch mal das, was man in dem Moment gefühlt hat. Man sieht es auch noch mal aus einer anderen Perspektive", erzählt Aldin. Lucas nehme die GNTM-Folgen eher mit gemischten Gefühlen wahr.

"Ich habe das Gefühl, ich war gar nicht dabei. Im Nachhinein gucke ich das und denke mir so: 'Hast du das wirklich erlebt?'", plaudert Lucas im Gespräch mit Promiflash aus und fügt hinzu: "Es ist krass, weil man auch nicht weiß, was reingeschnitten wurde und wenn man es dann sieht, denkt man so, aber da fehlt doch noch so viel!" Aldin könne verstehen, dass in einer Folge nicht alles gezeigt werden kann: "Ich beschwere mich aber auch nicht, was die Sendezeit angeht, das hätte schlimmer laufen können."

Letztendlich seien beide Nachwuchsmodels sehr glücklich darüber, wie ihre Zeit bei der Castingshow gelaufen ist. "Ich finde das echt geil [...], dass man sich selber beobachten kann und auch mit dem Urteil von Heidi und den Gästen", schwärmt Lucas gegenüber Promiflash.

Instagram / _lifeoflucas_ Germany's Next Topmodel-Kandidat Lucas Schwarze

