Kourtney Kardashian und Travis feiern zweiten Hochzeitstag

Am 15. Mai 2022 gaben sich Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) in Santa Barbara das Jawort. In diesem Jahr feiern der Reality-TV-Star und der Schlagzeuger ihr zweijähriges Jubiläum – und das zelebrieren die zwei mit süßen Erinnerungsfotos auf Social Media. In der Bilderreihe, die die The Kardashians-Berühmtheit auf Instagram teilt, sitzt das frisch vermählte Paar unter anderem in seinem Hochzeits-Cabrio und fasst sich verliebt an den Händen. Kourtney ist in ein weißes Minikleid und rote High Heels gekleidet und von ihrem Brautschleier umhüllt. Ihr Bräutigam trug an seinem großen Tag einen kompletten Look in Schwarz. In der Bildunterschrift vermerkt die Beauty allein das Hochzeitsdatum und ein schwarzes Herz-Emoticon.

Das Eheleben mit dem Blink-182-Musiker scheint der Schwester von Kim Kardashian (43) ziemlich gutzutun. Das bestätigte vor Kurzem auch ein Insider anlässlich des zweiten Hochzeitstages gegenüber People. "Sie genießt viel Zeit mit der Familie. Die Arbeit steht nur noch an zweiter Stelle", erklärte die Quelle und betonte: "Sie wirkt viel ruhiger, viel glücklicher und viel zufriedener mit dem Leben." Travis kümmere sich stetig um das Wohlergehen seiner Liebsten. "Er behandelt Kourtney wie eine Königin", schwärmt der Informant weiter.

Kourtney und Travis brachten bereits gemeinsamen Nachwuchs auf die Welt. Der kleine Rocky und die fünf Geschwister – sowohl Vater als auch Mutter brachten Kinder aus früheren Beziehungen in die Ehe – sind des Paares ganzer Stolz. Zum Muttertag am vergangenen Sonntag dankte der 48-Jährige seiner Gattin mit ein paar rührenden Worten. "Alles Gute zum Muttertag für meine beste Freundin und Partnerin. Unsere Kinder haben so viel Glück, dich zu haben. Danke, dass du unser Zuhause mit Liebe, Lachen und Freude erfüllst. Ich liebe dich für immer und ewig, meine Frau", schrieb Travis zu einer veröffentlichten Fotoreihe auf Instagram.

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und ihr Sohn Rocky, 2024

Wie fandet ihr den Hochzeitslook von Travis und Kourtney? Ich hätte gedacht, dass Kourtney ein ganz pompöses Hochzeitskleid wählt. Die Looks passen perfekt zu beiden! Ergebnis anzeigen



