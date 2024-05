Hailey Bieber postet entzückende Fotos mit ihrem Babybauch!

Zuckersüße Einblicke! Vergangene Woche teilten Hailey (27) und Justin Bieber (30) ihr Glück mit der ganzen Welt: Das Model und der Musiker werden zum ersten Mal Eltern. Nun teilt die Unternehmerin stolz einige Schnappschüsse auf Instagram, auf denen sie ihren Babybauch gekonnt in Szene setzt: So trägt sie auf einem Foto ein bezauberndes pinkes Schmetterlingstop, das einen großzügigen Blick auf ihre wachsende Kugel gewährt. Auf einem anderen Foto trinkt sie entspannt ein Getränk, während ihre Babykugel unter dem weißen bauchfreien T-Shirt hervorblitzt.

In den Kommentaren freuen sich die Fans über die niedlichen Einblicke. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass das passiert. Du siehst hinreißend aus! Ich liebe dieses Baby jetzt schon so sehr", schreibt ein Fan. "Oh mein Gott, der Bauch. Es ist so süß", meint ein weiterer User. Auch Haileys Freundin Kylie Jenner (26) lässt es sich nicht nehmen und kommentiert den Beitrag. "Süßeste", lautet der Kommentar der The Kardashians-Bekanntheit.

Hailey und Justin waren bereits 2018 vor den Traualtar getreten. Ein Insider verriet kürzlich im Gespräch mit Us Weekly, wieso sich die beiden erst jetzt für Nachwuchs entschieden. "Obwohl sie schon immer wusste, dass sie ein Baby haben wollte, wollte Hailey nach der Heirat nichts überstürzen", erklärte die Quelle. Sie wollte sicherstellen, dass Justin und sie die "gemeinsame Zeit als Paar genießen können", bevor ihre Familie vergrößert wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber zeigt ihren Babybauch

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Haileys Outfit mit dem Schmetterlingstop? So süß! Sie sieht bezaubernd aus. Mir gefällt der Look nicht so gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de