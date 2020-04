Bekommen Denise Kappès (29) und Henning Merten etwa bald Nachwuchs? Die Influencer sind seit Sommer 2019 ein Paar – und seither megahappy. Zu ihrer Patchwork-Familie gehören insgesamt vier Kinder. Henning hat drei Töchter aus zwei vorherigen Beziehungen und Denise ist Mutter des kleinen Ben-Matteo. Viele Fans des Netz-Paares vermuten jetzt allerdings, dass sich die Rasselbande der beiden bald vergrößert: Werden Denise und Henning etwa tatsächlich wieder Eltern?

Die beiden YouTube-Stars könnten zurzeit wohl kaum glücklicher – und vor allem wohl kaum verliebter – sein. Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen sie sich immer wieder auf Wolke sieben. Dafür soll es einen ganz bestimmten Grund geben, den sie ihren Followern noch nicht verraten haben. Könnten dahinter etwa Baby-News stecken? Viele Fans der beiden glauben, dass Denise genau das mit ihrem neuesten Instagram-Post jetzt angedeutet hat. Sie teilte ein Bild, auf dem sie mit ihrem Liebsten im Bett liegt. Der hält dabei fünf Finger in die Kamera – möglicherweise ein Hinweis auf das fünfte Kind im Hause Kappès-Merten. In den Kommentaren sind die User von dieser Theorie jedenfalls überzeugt. Dazu würde auch das neue Bauvorhaben der beiden passen. Immerhin wollen Henning und Denise ein Haus bauen, um sich räumlich zu vergrößern. Auch Denises Insta-Story macht viele ihrer Fans stutzig. Von der sonst so figurbetonten Kleidung der 29-Jährigen ist nämlich keine Spur mehr: Sie zeigt sich fast nur noch in weiten Outfits.

Und was sagen die beiden Verliebten selbst zu diesen Gerüchten? In seiner Insta-Story streitet Henning bisher noch alles ab. Auf die Frage eines Followers, ob sie ein Grundstück gefunden haben oder ein Baby unterwegs sei, antwortete der Berliner bloß mit einem knappen "weder noch".

Instagram / denise_kappes Henning Merten mit Ben und Denise Kappès

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Henning Merten

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès



