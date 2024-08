Fans verblüfft: Henning Merten sieht ziemlich verändert aus

Damit hat Henning Merten (34) wohl nicht gerechnet! Der Ex von Anne Wünsche (32) nimmt seine Fans im Netz regelmäßig durch seinen Alltag mit. Sein aktuelles Foto auf Instagram scheint die Fans allerdings ziemlich zu verwundern. "Du hast voll den Glow-up. Wie machst du das, je älter du wirst, desto hübscher wirst du – Kompliment", kommentiert ein Fan völlig begeistert. Einem anderen sticht auf dem Schnappschuss etwas ganz anderes ins Auge: "Bin erschrocken, wie gealtert du aussiehst." Hennings Beitrag spaltet offenbar die Gemüter, dabei lächelt der Familienvater einfach nur freundlich in die Kamera und versieht das Foto mit der Frage: "Was war der letzte Moment, in dem dich jemand mit einem Lächeln überrascht hat?"

Ein Nutzer der Social-Media-Plattform will in dem Selfie sogar Hennings aktuelle Lebensumstände ablesen können: "Er ist massiv gealtert. Ich finde es traurig, dass man ihm den ganzen Stress der Jahre ansieht. Ich glaube auch, dass deren Ehe schon längst am Ende ist. Total traurig." Unter dem Beitrag des Influencers sammeln sich allerdings auch zwei Kommentare von bekannten Gesichtern: "Fresh", schreibt Marlisa Rudzios (34) Ex Fabio De Pasquale (29) und auch Peter Klein (57) spricht Henning ein Kompliment aus: "Tolles Foto!" Offenbar ist es für den einen oder anderen Nutzer der Plattform sehr irritierend, dass sich Menschen mit zunehmendem Alter etwas verändern. Graue Haare im Bart, die vorher vielleicht weniger präsent waren, bringen einige User sichtlich aus der Fassung. Henning hat bisher noch nicht auf die Kommentare unter seinem Foto reagiert.

Henning ist den meisten wahrscheinlich durch seine Ex-Beziehung mit der Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit Anne bekannt. Die beiden gingen ganze acht Jahre gemeinsam durchs Leben und sind sogar Eltern einer gemeinsamen Tochter. Seither herrscht zwischen dem Ex-Paar eher schlechte Stimmung. Ihre Streitigkeiten haben die beiden regelmäßig im Netz ausgetragen. Momentan soll das Co-Parenting zwischen Henning und Anne aber recht gut laufen. "Im Moment läuft es ganz gut. Ich bin immer vorsichtig dabei, das auszusprechen, aber so wie jetzt ist es eigentlich ganz angenehm", erklärte Hennings aktuelle Partnerin Denise Merten (34) im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / henning.merten Henning Merten mit seiner Tochter Juna

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Hennings neues Foto? Super! Ich finde, er sieht darauf toll aus. Na ja, mein Geschmack ist es auch nicht wirklich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de