Na hoppala, welcher Hollywood-Star schaut denn hier so verwahrlost in die Kamera? Er gehört seit Jahrzehnten zu den angesagtesten Schauspielern der Welt. Er spielte unter anderem in den Filmen "In 80 Tagen um die Welt" und Mamma Mia mit. Eigentlich gilt er als absoluter Frauenschwarm, doch nun trat er seiner Community total zottelig gegenüber. Welcher Actionheld verbirgt sich hinter diesem Strubbel-Look?

Es handelt sich um keinen Geringeren als Ex-James Bond-Darsteller Pierce Brosnan (66)! "Isolation und es ist gerade einmal die sechste Woche", spielte der Scherzkeks mit seinem Selfie auf die aktuelle Krise an. Beim Anblick der strohigen Haare und des langen Barts dachten viele Fans sofort an eine seiner größten Filmrollen: "Robinson Crusoe Part zwei" oder " Robinson Crusoe" ist zurück!", kommentierten zwei Supporter.

Andere User erinnerte der Anblick dagegen eher an den Geheimagenten in "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag ", als er gerade aus dem nordkoreanischen Gefängnis entlassen wurde. Aber welche Assoziationen der 66-Jährige mit seinem Post auch immer wecken konnte – seine Follower lieben das Bild! Innerhalb kurzer Zeit konnte Pierce sich schon über 54.000 Likes freuen. Habt ihr ihn auf dem Foto erkannt? Verratet es in unserer Umfrage!

Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Pierce Brosnan bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again" in London

Getty Images Schauspieler Pierce Brosnan

Getty Images Pierce Brosnan im Mai 2002 in Cannes



