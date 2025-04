Emotional: Keely und Pierce Brosnan feiern 31 Jahre Liebe

Pierce Brosnan (71) und seine Ehefrau Keely (61) feiern ein ganz besonderes Jubiläum: Vor genau 31 Jahren lernten sich der Schauspieler und die Journalistin kennen und lieben. Auf Instagram teilte Keely berührende Einblicke in ihre gemeinsame Geschichte und postete eine Reihe von Erinnerungsfotos. Darunter war auch ein Schnappschuss von ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich im Jahr 1995 bei der London-Premiere von "Legenden der Leidenschaft". In einem eleganten, schwarzen Abendkleid zog Keely damals alle Blicke auf sich, während Pierce, im klassischen Smoking nicht weniger charmant, an ihrer Seite strahlte.

In Keelys Fotorückblick wurden unterschiedliche Stationen ihrer glamourösen Vergangenheit sichtbar: Von der Premiere des James Bond-Films "GoldenEye" 1995, bei der sie in einem roten Kleid bezauberte, bis hin zu neuesten Aufnahmen des Paares bei der Premiere von "MobLand" in New York. Hier beeindruckte die Mutter von zwei Kindern in einer schwarzen Spitzenrobe. "April 26, 1995 – Unser erster gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt in London. Nach 31 Jahren immer noch an deiner Seite. Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an den Mann, den ich liebe!", schrieb Keely liebevoll unter die Bilder. Für ihre Fans sind solche öffentlichen Liebeserklärungen keine Überraschung – das Paar wird oft für seine Verbundenheit bewundert.

Bereits in der Vergangenheit ließ Pierce keine Zweifel an seinen Gefühlen für Keely. "Wir lieben uns sehr", schwärmte der ehemalige James Bond-Darsteller kürzlich im Gespräch mit Fox News. Keely habe nicht nur sein Herz, sondern auch seine kreative Seite erobert – sie sei es gewesen, die ihn dazu ermutigt habe, sich der Kunst zu verschreiben. Über die Jahre hinweg sei es diese tiefe emotionale Verbindung gewesen, die ihre Beziehung so stark mache. Auch nach drei Jahrzehnten gehen die beiden jeden Schritt des Lebens gemeinsam – sei es auf Premieren oder spirituellen Reisen.

Instagram / keelyshayebrosnan Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei der "GoldenEye"-Premiere, 1995

Instagram / keelyshayebrosnan Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei der "Legenden der Leidenschaft"-Premiere in London, 1995

